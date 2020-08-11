تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 محلية بالأردن

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 13 إصابة جديدة محلية.

وأفاد سعد جابر بأن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 1283 إصابة.

وبين الوزير أن الحالات توزعت على مواطن أردني قادم من السعودية في فنادق الحجر، وسائق على حدود العمري، أما الحالات المحلية المكتشفة فتوزعت على 5 حالات من لواء الرمثا (4 منها لمواطنين يعملون في تخليص البضائع) وحالة مخالطة لإصابة مؤكدة، وحالة في محافظة جرش، وحالتين في محافظة إربد، وحالة في عجلون، و4 حالات في العاصمة عمان.

وأشار إلى تسجيل إصابة غير مؤكدة في محافظة المفرق جار التأكد من إصابتها، مضيفا أنه تم تسجيل حالتي شفاء.

وأوضح الوزير خلال إيجاز صحفي، أن فرق الاستقصاء أجرت يوم الثلاثاء 6200 فحص.

ودعا جابر، المواطنين إلى تحميل تطبيق أمان للمساعدة على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا لحماية المجتمع من انتشار العدوى.

وبشأن اللقاح الروسي، قال وزير الصحة إن السفارة الأردنية في موسكو تتابع مع السلطات الروسية الاستفسار عن فعالية لقاح كورونا الجديد وأسعار الشراء.

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