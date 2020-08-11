تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 محلية بالأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 13 إصابة جديدة محلية.

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 13 إصابة جديدة محلية.