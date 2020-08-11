ناخب يلفظ أنفاسه الأخيرة في لجنة انتخابية بقنا

لفظ ناخب أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، داخل إحدى اللجان الانتخابية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مركز شرطة قنا يفيد وفاة خيري فنجري، 56 عاما، بنجع الدوم بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات بنجع الدوم بقرية المحروسة، بسبب غيبوبة سكر.





تم نقل المتوفي إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





واستقبلت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، المواطنين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ للمحافظة، بعد انتهاء فترة الراحة والمقدرة بساعة واحدة من الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.





وشهدت اللجان الانتخابية في قرى ونحوه محافظة قنا، اقبال كثيف من الناخبين، على خلاف لجان المدينة التي شهدت قلة في إعداد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمجلس الشيوخ.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ





وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.