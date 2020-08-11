غادة عجمي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ: شاركوا في العرس الديمقراطي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:32 م
النائبة
النائبة
عبداللطيف هيبة
أدلت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات.

وحثت عجمي، في بيان لها، الناخبين على ضرورة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع، للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة، واختيار من ينوب عنهم تحت قبة مجلس الشيوخ، ويعبر عن متطلباتهم واحتياجاتهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وعلى الجميع أن يلبي نداء الوطن وينزل ويشارك بقوة في تلك الانتخابات.

وطالبت الناخبين بضرورة الالتزام بكامل الاجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية التصويت، والمحافظة على ارتداء االكمامة حتى لا يتم ترك فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا.

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ غادة عجمي انتخابات مجلس الشيوخ 2020 انتخابات النائبة اللجان الانتخابيه الفجر الشيوخ 2020 التصويت بالخارج إنتخابات مجلس الشيوخ

أخبار تهمك

"طريد" ليفربول يتسول العودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

منذ ساعتين و 7 دقيقة

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ أقل من ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 28 دقيقة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أول برلماني.. فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالهرم

وزير الإعلام يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

بالصور.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات الشيوخ بمدرسة الدوبارة

توافد عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالجيزة

لحظة وصول رئيس مجلس النواب للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

04:01 م

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

03:06 م

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

03:21 م

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان