توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
أية حمروشي- تصوير عبير أحمد
استقبلت لجنتا مدرسة الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر، الناخبين فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وشهدت اللجنة طابور من الشباب والرجال، وسط إجراءات احترازية مشددة فى الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع.


وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)
توافد الناخبين على لجنتي الجامعة العمالية والملك فهد بمدينة نصر (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اللجان الانتخابيه الشيوخ 2020 التصويت بالخارج إنتخابات مجلس الشيوخ

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 11 ساعة

"طريد" ليفربول يتسول العودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالهرم

توافد عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالجيزة

لحظة وصول رئيس مجلس النواب للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ

نائب رئيس حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

في أول أيام انتخابات الشيوخ.. الوعي يسيطر على الناخبين

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020 بالحوامدية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

04:01 م

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

03:06 م

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

03:21 م

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان