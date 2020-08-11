فضيحة جديدة بشأن عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة حزب الله

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:58 م
حزب الله وقطر
حزب الله وقطر
وكالات

كشفت صحيفة "جيروزالم بوست"، في تحقيق لها، فضيحة جديدة بشأن تمويل النظام القطري لتنظيم "حزب الله" الإرهابي؛ لا سيما بعد اكتشاف تورط سفير قطري بارز في التغطية على عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة التنظيم اللبناني.

 

وكان متعهد أمني "عميل سري"، ويتعاون مع العديد من أجهزة الأمن والاستخبارات الغربية، قال إن السفير القطري في بلجيكا، ساعد شركة علاقات عامة ألمانية في تغطية تمويل الدوحة لـ"حزب الله".

 

وأضاف "العميل السري، الذي تعرفه الصحافة الألمانية باسم "جايسون جي" (الحرف الأول من اسمه الثاني)، أن سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، وهو سفير الدوحة السابق في برلين من 2009 إلى 2016، سعى للتفاوض على اتفاق يدفع بموجبه 750 ألف يورو إلى جيسون لشراء صمته بشأن دور قطر في تمويل حزب الله.

 

يأتي ذلك بعد أسبوعين من تحقيق أجرته صحيفة "دي تسايت" الألمانية، كشف عن فضيحة تمويل قطر لحزب الله وتزويده بالسلاح، ومحاولاتها شراء صمت العميل "جايسون جي" الذي نفذ مهاما في العديد من دول العالم ومنها قطر، حتى لا ينشر ملف الوثائق الذي يملكه وتدين النظام القطري في هذه القضية.

 

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