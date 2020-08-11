ضبط 133 طن زيوت سيارات منتهية الصلاحية بالاسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط اكثر من 133 طن زيوت سيارات سابقة داخل مصنع غير مرخص.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إضطلاع (المدير المسئول عن مصنع" غير مرخص" لإعادة تدوير زيوت السيارات بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع من خلال تجميع كميات كبيرة من (زيوت السيارات " السابق إستخدامها" - المشتقات البترولية "سولار") والمحظور تداولها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيدًا لطرحها لبيع والتداول بالأسواق.. بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.



