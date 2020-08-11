حساب المواطن 2020 | ننشر موعد صرف الدفعة 33 للأرامل والمطلقات من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.. اعرف خطوات التسجيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:00 م
حساب المواطن
حساب المواطن

حساب المواطن 2020 | ننشر موعد صرف الدفعة 33 للأرامل والمطلقات من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.. اعرف خطوات التسجيل

يهتم الكثير من المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية الأن بمعرفة موعد صرف الدفعة 33 من شهر أغسطس، خاصة وأنه قد أعلن  برنامج حساب المواطن السعودي يوم الإثنين الماضي، عن إيداع مبلغ 1.8 ريال الخاص بشهر أغسطس لكل من المستفيدين المكتملة طلباتهم والذي بلغ عددهم بالدفعة “33” حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، ولذلك يرغبالجميع في معرفه موعد الصرف.

صرف دفعة 33 للأرامل والمطلقات على حساب المواطن
حرصت المملكة العربية السعودية، على مدار الشهور الماضية على توفير كافة الخدمات للمطلقات والارامل، خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا المُستجد، مما حددت موعد رسمي لصرف “المعاشات” الخاصه بهم كل شهر، مما يساعد وشكل كبير في تخفيف  العبء عن كاهلهم.

موعد صرف الدفعة 33 من برنامج حساب المواطن
يبحث الكثير من المواطنين الأن، على محركات البحث الشهيرة "جوجل" بالسعودية ، لمعرفة موعد صرف الدفعة الـ33 من برنامج حساب المواطن والخاص بشهر أغسطس الجاري، خاصة وأنه المملكة السعودية كانت قد حددت موعد ثابت لصرف الدفعة من كل شهر، وهو العاشر من كل شهر ميلادي، وبالرغم من ذلك إلا أن هذا الشهر يختلف كثيرًا عن الشهور السابقة، خاصة وأنه يأتي في يوم عطلة فهو يوم الجمعة، ولذلك فمن المقرر أن يتم صرف الدفعة هذا الشهر أمام يوم الخميس أو يوم السبت المقبل.

خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن 2020
1- لأبد من الضغط على الضغط على الرابط الرسمي لموقع حساب مواطن (اضغط هنا).

2- ثم يقوم المواطن بالضغط على تسجيل جديد.

3- يتم بعد ذلك كتابة الأسم.

4- ثم البريد الإلكتروني.

5- إرفاق الأوارق التي تُثبت استقلالية المرأة أو أوراق الحضانة.

6- ثم بعد ذلك يتم الدخول على نوع العمل للمطلقة.

7- ويليها كتابة الدخل الخاص بها.

7- وبعد ذلك ستتلقي رسالة تحمل الرقم التأكيدي على الهاتف المحمول لتفعيل الحساب.

حساب المواطن 2020 | ننشر موعد صرف الدفعة 33 للأرامل والمطلقات من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.. اعرف خطوات التسجيل

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