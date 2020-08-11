مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تفقد اللواء خالد عزب مدير أمن كفرالشيخ، اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، للوقوف علي مدي تنظيم العملية الانتخابية والتواجد الأمني حول اللجان.

شدد مدير أمن كفرالشيخ، علي القوات المحيطة باللجان بعدم دخول اي ناخب اللجنة الانتخابية الا وهو مرتدي الكمامة الطبية والجوانتي، وكذلك شدد علي عدم تواجد اي سيارات أمام اللجان تعوق سير الناخبين.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، علي تواجد أمنى مكثف وتنسيق كامل بين جميع الأجهزة داخل المحافظة، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلي توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)
مدير أمن كفرالشيخ يتفقد اللجان للتأكد من انتظام العملية الانتخابية (صور)

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