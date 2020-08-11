أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:42 م
أحمد حسن
أحمد حسن
علي نبوي
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن جلوس حارسي مرمي للأهلي على مقاعد البدلاء أمام فريق إنبي أمر غريب، مؤكدًا بأن رينيه فايلر المدير الفني لن يعتمد على صالح جمعة.


وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر:" صالح جمعة أصبح خارج حسابات فايلر، كان هناك 2 حراس مرمى على مقاعد البدلاء، وهو ما يوضح أن المدرب السويسري ليس في حاجة للاعب".


وأضاف: "كيف يجلس ثنائي حراس مرمى على الدكة، لو صالح "بقدم ونصف" كان لابد أن يجلس بديلا على الأقل".


وأكمل:" صالح بدأ يتحدث مع مسئولي الأهلي، في ظل الاستبعاد المتكرر سواء في المباريات الودية أو مباراة إنبي".


وأتم: "ما هو المنطق الذي يجعل فايلر يستعين بثنائي حراس على الدكة، ويستبعد صالح جمعة، الواضح أن المدرب لا يريد اللاعب ضمن صفوف الفريق".

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