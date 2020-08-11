عمر كمال يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالى خلال أيام

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يستعد المطرب عمر كمال، لإحياء حفلا غنائيًا ضمن حفلات الصيف، في إحدى قرى الساحل الشمالى.
وذلك يوم الجمعة المقبل.

وسيقدم عمر كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها "بنت الجيران"و"عود البطل"و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى"،

من ناحية أخرى يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب،مساء يوم الخميس

و انتهى عمر، من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، وأض على أن يتم طرح الدويتو خلال الأسبوع المقبل.

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