جمعية أسستها الشيخة موزة كلمة السر في تمويل قطر لحزب الله

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:23 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات

ما زالت قطر، حتى الآن تدعم حزب الله وهو المنظمة المصنفة على أنها جماعة إرهابية في عدد من الدول، وفقًا مجلة "إيكونومي كلاب" "Economy Club" الإلكترونية.

 

وحصلت المجلة الإلكترونية، على ملف موثق، أفاد بتورط أفراد من العائلة الحاكمة منذ 2017، في تمويل حزب الله، وتورطهم في أعمال عسكرية غير شرعية منذ عام 2017، وهو أحد أسباب نبذ قطر ومقاطعتها من جانب أربع دول عربية في العام نفسه.

 

وقالت المجلة الإلكترونية، لقد عرفت قطر بتمويل وتشجيع دور الجماعات المتطرفة التي كان لها دور فعال في نشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وعن حزب الله قالت المجلة الأمريكية إن حزب الله يعمل كحزب سياسي في لبنان، ولكن ينفذ هجمات متطرفة ذات دوافع دينية في العراق ولبنان وهو معروف بدعمه لأنشطة النظام الإيراني المتطرفة.

 

وعن كيفية التمويل قالت المجلة، إن قطر تمول حزب الله بالمال عن طريق جمعيتين خيريتين قطريتين "تحت ستار الغذاء والدواء"وهما "جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية" و"مؤسسة التعليم فوق الجميع"، التي أسستها والدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2012 " موزة المسند".

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قطر حزب الله جمعية الشيخة موزة الارهاب

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