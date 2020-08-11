انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. رابط الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية والرقم في كشوف انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.


ويمكن للسادة الناخبين الآن الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمهم في كشوف انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي فقط.

للدخول على موقع الهيئة اضغط هنا

وقد انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

الجدير بالذكر أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.


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