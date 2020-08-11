بأمر من زيدان.. ريال مدريد يستعيد نجمه المعار

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:01 م
زيدان
زيدان

استقرت إدارة نادي ريال مدريد، على استعادة لاعبها النرويجي مارتن أوديغارد، وعدم تجديد إعارته لصفوف ريال سوسييداد، لحاجة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان له خلال الموسم المقبل.


أوضحت صحيفة ماركا الرياضية، اليوم الثلاثاء: "أوديغارد (21 عاماً) كان يستعد للعودة من العطلة 14 أغسطس للانتظام بصفوف سوسييداد، وفقاً لعقد الإعارة الممتد لموسمين، لكن زيدان تدخل مطالباً بإعادته للقلعة الملكية، للحاجة إلى إمكانياته".


وكان لاعب الوسط المهاجم انضم لريال مدريد في 2015 قادماً من سترومسغودست النرويجي، ولعب معاراً بأندية هيرينفين، فيتيسه آرنهم، وريال سوسييداد.

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