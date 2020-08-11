الهلال السعودي ينتظر نتائج فحوصات إصابة سلمان الفرج

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:58 ص
سلمان الفرج
سلمان الفرج
أجرى لاعب الهلال السعودي، سلمان الفرج، فحصاً على موضع إصابته في أسفل الظهر، حيث خضع للأشعة في أحد المستشفيات الخاصة للكشف عن سبب الألام التي شعر بها قبل المباراة، التي انتهت بفوز فريقه على الفتح 2-1، ما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق.


ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء: "الجهاز الطبي في النادي ينتظر نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب، للتأكد من إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام العدالة في الجولة المقبلة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".


وكان الفرج شارك أساسياً طوال مباراة فريقه السابقة، التي انتهت بالفوز على النصر 4-1، في الجولة 23 من الدوري.

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