باهر المحمدي يسعى للرحيل عن الإسماعيلي

رغب قائد نادي الإسماعيلي، ولاعب منتخب مصر باهر المحمدي، الرحيل عن القلعة الصفراء في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ويسعى الأهلي لضم باهر المحمدي لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، الذي رفض تجديد عقده، وقرر الرحيل إلى صفوف فريق بيراميدز في الموسم المقبل.









ورفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رحيل باهر المحمدي خوفاً من غضب جماهير الدراويش، وذلك حال انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.









وطالب المحمدي الحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل إلي أحد الدوريات الخارجية، ولكن ليس على سبيل الإعارة، وتعد هذه محطة لذهاب اللاعب إلي احضان النادي الأهلي.









ويرغب باهر المحمدي في الرحيل نهائياً عن صفوف النادي الإسماعيلي، وذلك إلي صفوف فريق قاسم باشا التركي، من أجل التمهيد الإنتقال إلي صفوف النادي الأهلي.