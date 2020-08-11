هوميلز: نحن سعداء ببقاء سانشو في دورتموند

تحدث مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلز عن إنه يتمنى أن يعمل استمرار جادون سانشو ضمن صفوف الفريق، على تحقيق المزيد من التفوق والتألق في الموسم المقبل من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).





وكان بوروسيا دورتموند قد حدد مهلة لحسم محادثات مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع سانشو، وقد انتهت المهلة أمس الاثنين دون التوصل إلى اتفاق.





وبانتهاء المهلة، أعلن بوروسسيا دورتموند أن سانشو /20 عاما/ سيستمر ضمن صفوف الفريق، علما بأن تقارير إعلامية تشير إلى أن مانشستر يونايتد سيواصل محاولاته.





وقال هوميلز خلال المسعكر التدريبي لدورتموند، المقام في سويسرا، استعدادا للموسم الجديد :"هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا كي نصبح أفضل، وكي نتقدم خطوة جديدة إلى الأمام. وهذا يجب أن يكون هدفنا في الموسم المقبل. لدي شعور بأننا يمكننا تقديم ما هو أكثر بكثير."





وأضاف في حديثه عن سانشو :"يمكن أن يكون اللاعب الذي يحدث الفارق. لديه إمكانيات غير محدودة. وسأكون سعيدا للغاية إذا أراد أن يستعرض هذه القدرات معنا لعام آخر أو أكثر."





وذكرت تقارير أن بوروسيا دورتموند، الذي احرز المركز الثاني خلف بايرن ميونخ في الموسم الماضي للدوري الألماني، يرغب في الحصول على 120 مليون يورو (141 مليون دولار) نظير الاستغناء عن سانشو.





وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند، في بيان نشر أمس الاثنين :"جادون يأتي ضمن خططنا. سيلعب مع فريقنا في الموسم المقبل. القرار نهائي."





وتنطلق منافسات الموسم الجديد من البوندسليجا في 18 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أسبوع واحد من انطلاق منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا.