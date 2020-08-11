الذهب يتراجع اليوم الثلاثاء بعد صعود نسبي للدولار

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
تراجع الذهب اليوم الثلاثاء حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أمريكي للأوقية.

وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2017.53 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2026.90 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسب ليل الاثنين حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى خلال شهور.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 28.86 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 979.12 دولار للأوقية.


أخبار تهمك

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل من ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

نصائح مهمة يجب معرفتها قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 6 ساعات

الرجاء المغربي يطلب ضم أحداد مقابل صفقة تبادلية من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

تطور جديد في أزمة رونالدينيو مع القضاء في باراجواي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

09:51 ص

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

09:00 ص

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى