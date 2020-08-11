بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف انتخابات مجلس الشيوخ 2020





حرصاً من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لقرائها الكرام، ننشر خدمة معرفة مقر اللجنة الانتخابية، في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتي غدًا الأربعاء، وذلك للمصريين في الداخل.





ويمكن للناخبين الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمهم في الكشوف الانتخابية وذلك عن طريق الرقم القومي، للإدلاء بصوتهم الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.



