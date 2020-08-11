وزير التنمية داعيا للمشاركة بالانتخابات: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، إن العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر، موضحا أنهم يعملون على تسهيل عملية الانتخاب على الناخبين، معلقا: "لم نواجه أي مشاكل حتى الآن على مستوى الجمهورية".

وأشار "الشعراوي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة عمليات الوزارة، وغرف إدارة الأزمات والعمليات بكل المحافظات للتعامل مع أي طارىء يحدث، مناشدا المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ بكثافة.

وشدد على أن مشاركة المصريين في الانتخابات هامة جدا، حيث أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، ولا يقل أهمية عن مجلس النواب، مضيفا: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل أو بكرة.. اللجان جاهزة لاستقبال المواطنين".

بدأـت الإنتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

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