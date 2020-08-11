صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:40 ص
بيراميدز
بيراميدز
علي خلاف
يخطط مسؤولو بيراميدز، للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمعار إلى سموحة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بشكل نهائي.

رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز
تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، عن الخطاب الذي تلقاه مسؤولو النادي الأهلي، من قبل إدارة بيراميدز، بشأن الحصول علي خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ياسين: "ناصر ماهر الذي يلعب معارًا حاليًا لنادي سموحة، بات خارج حسابات فايلر ورفض عودته من الإعارة".

وأوضح: "فايلر يرفض عودة ناصر ماهر بسبب وجود أكثر من لاعب في مركز صناعة اللعب داخل الفريق".

من ناحية أخرى خاض ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى فريق سموحة، تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً لمباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتى تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نصائح مهمة يجب معرفتها قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الرجاء المغربي يطلب ضم أحداد مقابل صفقة تبادلية من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:51 ص

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

09:00 ص

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

09:29 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

03:06 ص

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى