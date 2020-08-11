خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:09 ص
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أية حمروشي
عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوضا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والدكتورأحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوي عددا من الموضوعات الهامة، حيث وافق المجلس على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 20202021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 20192020.

كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.

كما وافق المجلس على قيام الصندوق بتقديم المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي وهي: 
• دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية.
• خطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.

وتمت الموافقة على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خلال العام المالي 20202021.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية من السادة ممثلي وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من هيئةالرقابة الإدارية).

كما تم عرض مقترح اللائحة الأساسية والإدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق وتم الاتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها.

كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض "نظام سنتين" التابعة لكل من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي. 

أيضًا وافق المجلس على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الإمكانيات المادية الخاصة بصندوق دعم الغزل والمنسوجات من المعامل والورش والقاعات الدراسية


خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم
خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم
خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم
خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

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