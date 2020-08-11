وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشروق

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تقام علي مدار يومي الثلاثاء والاربعاء.





واطمأن الوزير على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، لتأمين الناخبين والحفاظ علي المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن عملية التصويت هي واجب علي كل شخص له حق التصويت، داعيا الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات.



