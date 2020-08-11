شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:57 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

نستعرض معكم رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي، وذلك في ظل اقتراب صرف الدفعة الاخيرة من قيمة تلك الدعومات التي تعمل وزارة العمل على صرفها وفقاً تدابير احترازية جاءت بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد والوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
منحة العمالة الغير منتظمة هي عبارة عن منحة تم الإعلان عنها من قبل وزارة القوي العاملة فى مصر يتم الإعلان عن مستحقاتها بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة المصرية، حيث سبق وأن تم صرف إجمالي مستحقاتها لسادة المستفيدين بالدفعة الأولى والثانية، لتفصلنا أيام قليلة على صرف مستحقات الدفعة الثالثة والتي سنتابع سويا خطوات الاستعلام عليها عبر شبكات الإنترنت، حيث تبلغ قيمة دفعات منحة العمالة الغير منتظمة إلى 1500 جنيه مصري، على ان يتم صرفها على شكل دفعات كل دفعة يتم ايداع مبلغ 500 جنيه مصري لمن ينطبق معهم شروط واحكام تلك الدعومات.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
بامكانكم إتمام الاستعلام عن مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة المصرية عبر الرابط التالي (اضغط هنا) مع مراعاة ادخال الرقم القومي واسم المواطن الثلاثي.

ميعاد اعلان صرف دفعات منحة العمالة الغير منتظمة
من المقرر على ان يتم الاعلان بالتعاون مع وزارة المالية المصرية ووزارة القوي العاملة المصرية على موعد رسمي لصرف مستحقات وقيمة منحة العمالة الغير منتظمة على مستوى جميع محافظات مصر، على ان نستعرض معكم على مدار الساعة كافة المستجدات المطروحة حيال تلك الدعومات على مدار الساعة.

لايزال موقع وزارة القوي العاملة فى مصر باحتلالة اعلي معدل بحث على جوجل لاجل الاستعلام والكشف عن قيمة منحة العمال بالدفعة الثالثة فى ظل اقتراب ميعاد صرف قيمة تلك المستحقات، والتي كان من المقرر على ان يتم صرفها عقب اجازة عيد الاضحي المبارك.

شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

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