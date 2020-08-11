رضا عبد العال يطالب برحيل باتريس كارتيرون

طلب رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق من مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء ضرورة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب التعادل الإيجابي 1-1 مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية": "طلب من مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق".

وأضاف رضا عبد العال: "لاعبو الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء وليس كارتيرون على الإطلاق فمثلًا لاعب مثل مصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة".