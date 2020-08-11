ترامب يعلن إطلاق النار على مسلح خارج البيت الأبيض

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:40 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جهاز الأمن السري، أطلق النار على مسلح خارج البيت الأبيض، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، كشفت "CNN" الأمريكية، أن ضابطا أمريكيا، تورط في إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي وقع قبل ساعات.

وأشارت إلى أن لخدمة السرية الأمريكية كشفت عبر حسابها على "تويتر"، أن أحد الضباط متورط في إطلاق النار في تقاطع شارع 17 وممر بنسلفانيا (بالقرب من حديقة لافاييت الكائنة في محيط البيت الأبيض)، لافتة إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون متواجدون في مكان الحادث حاليًا

هذا، ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو قالت إنه للحظة إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، سبب إخراج أحد أفراد الاستخبارات السرية الأمريكية له من المؤتمر بشكل مفاجئ.

وأوضح "ترامب"، عقب عودته لاستكمال المؤتمر، أن اطلاق نيران خارج البيت الأبيض هو سبب خروجه من المؤتمر.

وعقب "ترامب"، "سماع دوي اطلاق نيران سبب خروجي المفاجئ".

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