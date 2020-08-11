التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للمواجهة المقبلة له في دوري أبطال أوروبا، والتي تجمعه بفريق ليون الفرنسي، في إطار مواجهات ربع النهائي.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل 15 أغسطس، على ملعب "خوسيه ألفالادي" الخاص بنادي سبورتينج لشبونة.

وكان الستي قد أقصى ريال مدريد من دور الـ16، بينما تأهل ليون على حساب يوفنتوس الإيطالي.

واستقر الأسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي يتكون من.

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - جابرييل خيسوس - رياض محرز.

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