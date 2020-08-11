دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:40 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
يعود رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى ببطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويشاركة ربيعة في اللقاء المقبل بعد تعرض أيمن أشرف للإيقاف نتيجة حصوله على بطاقة صفراء فى المواجهة الأخيرة مع إنبى، والذي انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

ويعود رامى ربيعة للمشاركة بجانب محمود متولى، وذلك بسبب استمرار إصابة ياسر إبراهيم، مدافع القلعة الحمراء.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بعدما حقق فوزاً ثميناً في مباراته الأخيرة وتمكن تحقيق الانتصار السابع عشر له، بجانب تعادله في مباراة واحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامي ربيعة الاهلي إصابة ياسر إبراهيم

أخبار تهمك

خبير يفجر مفاجأة: السد الأثيوبي مُعرض للانهيار لهذه الأسباب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ حوالي 10 ساعات

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأمن يلقي القبض على المتهم بسرقة "كولمان مياه" بالغردقة

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي في ورطة قبل مواجهة الإنتاج الحربي

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني

نص خطاب اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الكأس (مستند)

تفوق تاريخي للأهلي على الإنتاج الحربي (أرقام)

حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الإنتاج الحربي "فيديو"

الأهلي يقسو على الإنتاج الحربي برباعية ويتربع على قمة الدوري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

03:17 ص

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

12:58 ص

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى