دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

يعود رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى ببطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر إقامتها الجمعة المقبل.





ويشاركة ربيعة في اللقاء المقبل بعد تعرض أيمن أشرف للإيقاف نتيجة حصوله على بطاقة صفراء فى المواجهة الأخيرة مع إنبى، والذي انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.





ويعود رامى ربيعة للمشاركة بجانب محمود متولى، وذلك بسبب استمرار إصابة ياسر إبراهيم، مدافع القلعة الحمراء.





ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بعدما حقق فوزاً ثميناً في مباراته الأخيرة وتمكن تحقيق الانتصار السابع عشر له، بجانب تعادله في مباراة واحدة.



