الرجاء يطلب حميد أحداد من الزمالك

دخل نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات مهاجم القلعة البيضاء حميد أحداد بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب جمال السلامي المدير الفني للفريق.





وكان حميد أحداد قد خرج معارا لنادي الرجاء البيضاوي المغربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري، وقدم موسم كبير في كل المسابقات التي شارك فيها الفريق المغربي هذا الموسم.





ووفقا لما ذكره موقع "le360 sport"المغربي، فإن جمال السلامي المدير الفني للفريق، أبلغ إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي بإنهاء التعاقد مع حميد أحداد بشكل نهائي للحاجة الفنية لخدماته بشكل كبير خلال منافسات الموسم المقبل، في ظل المستويات التي يقدمها الأخير رفقة النادي في كل المسابقات.





وهناك نية من جانب إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في تقديم عرض لنادي الزمالك يشمل انتقال سفيان رحيمي مهاجم الفريق للقلعة البيضاء، إضافة إلى مبلغ مالي مقابل انتقال حميد أحداد لكتيبة السلامي بشكل نهائي.





ويلتقي نادي الزمالك بنظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقام لقاء الذهاب أحد أيام 25أو26 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 2أو3 من شهر أكتوبر القادم.





إدارة الكرة بنادي الزمالك كانت قد أبلغت نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي بشكل نهائي برفضها فكرة تمديد إعارة حميد أحداد بشكل رسمي، وعودته فورا للقاهرة للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق فور الانتهاء من إعارته بشكل رسمي.



