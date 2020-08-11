بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بيراميدز
بيراميدز
يسعي نادي بيراميدز يخطط لضم نجم جديد من النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق لبيراميدز وأن اتفق على التعاقد مع نجمي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي، عقب انتهاء عقديهما مع القلعة الحمراء.

ووفقاً لمصادر مقربة من إدارة الفريق، فإن بيراميدز يريد التعاقد مع ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، والمعار لصفوف سموحة.

وخاض ناصر ماهر الموسم االجاري مع سموحة على سبيل الإعارة، بعد أن لعب للأهلي الموسم الماضي، عقب فترة إعارة أخرى مع سموحة أيضاً.

وتشير عدة مصادر مقربة من الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول، رفض عودة ناصر ماهر من الإعارة، بحجة وجود أكثر من لاعب في مركز صانع الألعاب.

واستغل مسؤولو بيراميدز الأمر، وتقدموا بعرض للتعاقد مع ناصر ماهر، بدءاً من الموسم القادم.

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