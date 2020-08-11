رامي صبري يتخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة بكليب "خطيرة"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حققت أغنية "خطيرة" للمطرب رامي صبري، نجاحًا كبيرًا وحصدت أكثر من 3 مليون و173 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري.


أغنية "خطيرة" لرامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.


وتقول كلمات الأغنية: لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

من جانب آخر حصدت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

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