ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والاتحاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:40 ص
ترتيب هدافي الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري
غدير أحمد
يتربع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تسجيل "هاتريك" في مباراة أمس أمام نظيره طنطا.

ويأتي في المركز الثاني لاعب فريق إنبي محمد شريف برصيد 9 أهداف، في المرتبة الثانية سيف الدين الجزيري لاعب فريق المقاولون العرب برصيد 7 أهداف.

وقد توج أحمد علي كامل، مهاجم إنبي الحالي وبيراميدز السابق، بلقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والاتحاد كالآتي:-
1- عبد الله السعيد.. 16 هدفًا .
2- محمد شريف.. 9 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري.. 7 أهداف.
5- وليد سليمان.. 6 أهداف.
6- حسام حسن.. 6 أهداف
7- حسين الشحات.. 5 أهداف.
8- محمد سالم.. 5 أهداف.
9- مصطفى محمد.. 5 أهداف.
10- أحمد سيد زيزو.. 5 أهداف.
11- محمود علاء.. برصيد 5 أهداف.
12- جونيور أجي.. 5 أهداف.

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