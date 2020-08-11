نور الشريف يعترف في تسجيل نادر: دخلت السينما من قصر الزعيم عادل إمام

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل النجم الكبير نور الشريف، عن عالمنا، ولذلك نقوم بنشر تسجيل صوتي نادر له مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة، والذي تم تسجيله في الثمانينات.

والذي تحدث فيه عن أهم الأحلام في حياته التي حققها وعن دور الزعيم عادل إمام، في بداية حياته الفنية وعن علاقته بالكاتب الروائي فوزي فهمي وعن أول بطولة مسرحية له.

ويذكر أن رحل الفنان القدير نور الشريف 11 أغسطس 2015 في بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة.



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