رضا عبد العال يهاجم نجم الزمالك: "الجواز آثر عليك"

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الزواج سبب ابتعاد مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء عن مستواه خلال الفترة الحالية.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مصطفي محمد لم يقوم بفترة إعداد جيدة بعد الزواج وهذا سبب ابتعاده عن مستواه مع الفريق خلال المباراتين الماضيتين فهو يعاني من قلة اللياقة البدنية والارتقاء فى الرأسيات".

وأضاف: "أطالب مصطفي محمد بضرورة الالتزام خلال التدريبات فى الفترة المقبلة وأيضًا تنفيذ برنامج بدني خاص لاستعادة مستواه مرة أخري".





ويذكر أن الزمالك تعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري.