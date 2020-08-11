نجم الزمالك السابق يطالب مرتضى منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع هذا المدرب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
طالب رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طالبت مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق".
 
وأضاف: "لاعبي الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وليس كارتيرون على الإطلاق، ومصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة".

ويذكر أن الزمالك تعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري.



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