رضا عبد العال يكشف المتسبب الأول في سقوط الزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على أن قرار مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، بخصم 100 ألف جنيه من لاعبي الفريق "خاطيء".





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أطالب مرتضي منصور بالخصم من كارتيرون وليس لاعبي الزمالك، المدرب ظلم محمد حسن بخروجه بعدما قدم مباراة على أعلي مستوي وكان يجب استمراره وخروج لاعب أخر".

وأضاف: "كارتيرون لا يستطيع إستبدال طارق حامد من الملعب، ولا يجب الخصم من اللاعبين بسبب فترة التوقف الطويلة".





ويذكر أن الزمالك تعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.