عادل حمودة: حزب الله لن يدان في تفجيرات بيروت إلا بالدليل

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إلى لبنان عقب تفجير مرفأ بيروت زيارة بروتوكولية بالدرجة الأولى، مضيفا: "الجامعة العربية مكبلة، ولابد من مشاركتها في التحقيق الدولي الموسع للوقوف على أسباب هذا التفجير".





وأكد "حمودة"، خلال لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أمس الاثنين، على ضرورة أن تتكاتف جميع الدول التي تهتم بعروبة لبنان في تحقيق قومي مكثف وسريع للوقوف على أسباب التفجير.





وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن عودة عروبة لبنان سوف يساعد على انكماش النفوذ الإيراني، مضيفًا "لن يدان حزب الله إلا إذا كان هناك أدلة واضحة تثبت تورطه في هذا التفجير من خلال مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".



