عادل حمودة: حزب الله لن يدان في تفجيرات بيروت إلا بالدليل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:38 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إلى لبنان عقب تفجير مرفأ بيروت زيارة بروتوكولية بالدرجة الأولى، مضيفا: "الجامعة العربية مكبلة، ولابد من مشاركتها في التحقيق الدولي الموسع للوقوف على أسباب هذا التفجير".

وأكد "حمودة"، خلال لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أمس الاثنين، على ضرورة أن تتكاتف جميع الدول التي تهتم بعروبة لبنان في تحقيق قومي مكثف وسريع للوقوف على أسباب التفجير.

وأشار  رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن عودة عروبة لبنان سوف يساعد على انكماش النفوذ الإيراني، مضيفًا "لن يدان حزب الله إلا إذا كان هناك أدلة واضحة تثبت تورطه في هذا التفجير من خلال مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما  قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

 وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله.

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