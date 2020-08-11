بعد تراجعها عن اعتزال التمثيل.. نهى عابدين في جلسة تصوير مثيرة

خضعت الفنانة نهى عابدين، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا طويلًا مجسم مكشوف الصدر باللون الأسود وقفازات باللون الأسود وكان شعرها طويل مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج جرئ.وشاركت نهى، جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اي حلاوتك دي؟" وأضافت الفنانة سوسن بدر"قمر يا نهى"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ياستي يخربيت جمالك ده".