مدرب الاتحاد: زعيم الثغر تفوق على الزمالك فى غياب 11 لاعبًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:22 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
أبدي محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، سعادته البالغة بعد تحقيق التعادل أمام الزمالك، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدوري.

وقال إبراهيم فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نجحنا فى التعادل مع الزمالك على الرغم من غياب 11 لاعب عن فريق الاتحاد، وفى ظل هذه الظروف يعتبر فوز، والأبيض لم يهدر سوي فرصتين على مدار شوطي اللقاء".
 
وأضاف: "الاتحاد دخل المباراة بدون مهاجم سوي خالد قمر، والزمالك لديه عناصر جاهزة تضيف للفريق فى أى وقت، ولكن اللياقة البدنية لم تكتمل لدي فريق الاتحاد".



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