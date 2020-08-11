حمودة: غياب التواجد العربي فتح ثغرة للإيرانيين للعب بلبنان

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك قوى هيمنت على لبنان ممثلة في حزب الله التي جاءت برئيس الحكومة والجمهورية، مشيرًا إلى أن غياب التواجد العربي داخل لبنان فتح ثغرة كبيرة للإيرانيين للعب بلبنان من خلال حزب الله.





وأضاف "حمودة"، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن 90% من الشخصيات المسؤولة في لبنان الآن ليست معروفة للقوى السياسية.





وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن إصرار الموقف الأمريكي على تجويع لبنان وإيصاله إلى ما وصل إليه قبل التفجير كان للرد على العنصر الإيراني الداعم لحزب الله.





وأكد على ضرورة استرداد لبنان كدولة عربية، مطالبًا التوجهات القومية والعربية بأن تعود متضامنة مع هذه الدولة، محذرًا من تزايد النفوذ التركي بشكل كبير في المجتمع اللبناني حاليًا.



