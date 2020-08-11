حمودة: غياب التواجد العربي فتح ثغرة للإيرانيين للعب بلبنان
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:37 ص
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك قوى هيمنت على لبنان ممثلة في حزب الله التي جاءت برئيس الحكومة والجمهورية، مشيرًا إلى أن غياب التواجد العربي داخل لبنان فتح ثغرة كبيرة للإيرانيين للعب بلبنان من خلال حزب الله.
وأضاف "حمودة"، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن 90% من الشخصيات المسؤولة في لبنان الآن ليست معروفة للقوى السياسية.
وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن إصرار الموقف الأمريكي على تجويع لبنان وإيصاله إلى ما وصل إليه قبل التفجير كان للرد على العنصر الإيراني الداعم لحزب الله.
وأكد على ضرورة استرداد لبنان كدولة عربية، مطالبًا التوجهات القومية والعربية بأن تعود متضامنة مع هذه الدولة، محذرًا من تزايد النفوذ التركي بشكل كبير في المجتمع اللبناني حاليًا.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.
ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله.
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