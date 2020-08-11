أول قرار من الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:14 ص
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
محمد جمال
كشف الإعلامي محمد فاروق، توقيع مجلس إدارة نادي الزمالك، غرامة مالية على لاعبي القلعة البيضاء بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مجلس إدارة النادي قرر خصم 100 ألف جنيه لكل لاعب فى فريق الزمالك بسبب الاستهتار أمام الاتحاد السكندري وتحقيق التعادل".

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن فريق الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه فى إهدار العديد من الفرص أمام مرمي الاتحاد السكندري.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد السكندري دخل اللقاء وهو يعاني من غيابات عديدة وعلى الرغم من ذلك نجح فى خطف التعادل أمام الزمالك بسبب استهتار لاعبي القلعة البيضاء فى إهدار فرص محققة أمام المرمي".
 
وأضاف: "لاعبو الزمالك فقدوا تركيزهم أمام المرمي ولم ينجحوا فى تسجيل العديد من الأهداف".



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