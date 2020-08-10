آرسنال يخطط لعقد 3 صفقات في الميركاتو الصيفي

















ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يستعد للدخول بقوة في سوق الإنتقالات في الصيف الحالي من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق إستعداداً لبطولات الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة صنداي البريطانية بأن آرسنال يستعد لرصد 100 مليون جنيه إسترليني من أجل عقد 3 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال سيتوجب عليه التخلي عن بعض اللاعبين في الصيف

الحالي من أجل الحصول على هذا المبلغ.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يرغب في التعاقد مع داني سيبايوس بشكل دائم بالإضافة إلى التعاقد مع توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى جابرييل ماجالهايس نجم دفاع ليل الفرنسي.



