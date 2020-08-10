محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين (صور)

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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجولة مسائية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية وأعمال التعقيم بها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، وكذا متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.



وتفقد محافظ البحيرة، عدد من المقرات الانتخابية بمدارس كفر الدوار الثانوية الميكانيكية والأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة السعرانية الإعدادية المشتركة ووجه بتكثيف أعمال الإنارة بها، كما قرر منح شهادة تقدير لمدير مدرسة طلعت حرب الصباحية لتميز المدرسة والتزامها بتطبيق كافة الإجراءات والقرارات المتخذة.



كما تفقد المقرات الانتخابية بمدارس أبو حمص الرسمية المتميزة لغات ومدرسة بنات أبو حمص الابتدائية ومدرسة الزهراء الابتدائية، وأكد على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا إلى ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.



يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ والتي ستنطلق اعتبارا من التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس 2020.



وأكد المحافظ أن محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما أكد على جاهزية كافة اللجان والمراكز بنطاق المحافظة والتي تم تزويدها بمظلات وأماكن انتظار للحفاظ على التباعد وكذا توافر المياه ونظافة دورات المياه وكافة اللجان من الداخل والخارج.



يذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة، تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة.



وقال محافظ البحيرة، أنه تشجيعا للمشاركة في الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.



كما تم التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، وكذا تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه.



بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات، كما تم التوجيه بمنع انتظار السيارات وأي مركبات بجوار المقار الانتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد 2 سيدة أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلي المقار الانتخابية.