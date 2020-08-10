الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إنتر ميلان 2 × 1 بايرن ليفركوزن | ربع نهائي الدوري الأوروبي الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:31 م محمد مرعي Advertisements تأهل إنتر ميلان غلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على باير ليفروكزن بهدفين مقابل هدف. أخبار تهمك ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه منذ ساعتين و 25 دقيقة تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا منذ أقل من نصف ساعة بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي منذ نصف ساعة مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي منذ حوالي 7 ساعات عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة منذ ساعة و 15 دقيقة فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد منذ أقل من ساعة فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل منذ ساعتين و 19 دقيقة مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر منذ حوالي 12 ساعة عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد منذ نصف ساعة عبد الحليم علي يوجه رسالة خاصة إلى نجم الزمالك منذ 35 دقيقة الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع منذ حوالي 3 ساعات تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي منذ حوالي 4 ساعات برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي منذ ساعتين الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك منذ أقل من ساعة عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح منذ حوالي 7 ساعات