محمد رمضان يحتفل بوصول كليب "كورونا فيروس" لـ31 مليون مشاهدة

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احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح كليب أغنية كورونا فيروس والتي حققت ملايين المشاهدات في وقت قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وحصد كليب كورونا فيروس أكثر من 31 مليون مشاهدة وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



من جانب آخر، حقق كليب رايحين نسهر لمحمد رمضان أكثر من 136 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر، روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف عصافير، ودماغى بتعمل بم بم".