الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

تصريحات أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك

تحدث أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية، عن آخر مستجدات صفقات الزمالك، وموقف التونسي حمزة المثلوثي في الفترة المقبلة.

وقال أحمد جلال إبراهيم أن التونسي حمزة المثلوثي صفقة الزمالك الجديدة متواجد في مصر ويتدرب.

وأوضح نائب رئيس الزمالك، أن الصفقات الجديدة، ستكون مفيدة للفريق الكروي الأول، وعند حسن الظن، متمنيا أن تكون الصفقات الجديدة اضافة للفريق الأبيض في المباريات القادمة.

وأوضح: " تعلمنا جيدا من المباريات من أجل السباق مع الوقت ومع ظروف كورونا وخضنا مباريات قوية نتج عنها بعض الإصابات".

 وأردف: "ما أثلج صدري هو الحالة البدنية للاعبين، ولكن الجهاز الفني نجح في الوصول إلى معدل جيد من اللياقة البدنية.

وأتم نائب رئيس الزمالك تصريحاته: "قطاع الناشئين يضم لاعبين جيدين بدليل وجود لاعب في التشكيل الأساسي وآخر على دكة الاحتياطي".

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