زيادة أسعار البنزين في السعودية خلال شهر أغسطس





أعلنت شركة أرامكو، اليوم الاثنين، عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من غدٍ الثلاثاء.





وقالت الشركة في بيان، إن سعر بنزين 91 بلغ 1.43 ريال للتر الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع «بنزين 95» من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال.





وأوضحت أن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.





وأفادت أرامكو بأن تعديل الأسعار يجري وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.