برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:55 م
الفجر الرياضي
كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن دخول نادي برشلونة الإسباني بقوة لابرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، الى إن إدارة النادي الكتالوني تسعى للتعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا، من أجل تعزيز قوة الفريق الهجومية في الموسم المقبل.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن إدارة برشلونة سوف تعرض على النادي الإنكليزي صفقة تبادلية تقضي بإنتقال الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو إلى مانشستر سيتي، في مقابل الحصول على خدمات سيلفا.
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