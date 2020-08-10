برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن دخول نادي برشلونة الإسباني بقوة لابرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأشارت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، الى إن إدارة النادي الكتالوني تسعى للتعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا، من أجل تعزيز قوة الفريق الهجومية في الموسم المقبل.



