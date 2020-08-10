الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:52 م
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مصر شاركت اليوم الاثنين ١٠ أغسطس فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.

وحسب بيان وزارة الري، أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الإجتماع الوزارى يوم ٣ أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول إتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى إطار الطلب السودانى بتأجيل الإجتماعات لمدة أسبوع لإستكمال التشاور الداخلى نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الإتفاق على رفع الإجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.

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الكلمات المفتاحية

مفاوضات مخرجات القمة الإفريقية سد النهضة الري اثيوبيا

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