الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مصر شاركت اليوم الاثنين ١٠ أغسطس فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.





وحسب بيان وزارة الري، أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الإجتماع الوزارى يوم ٣ أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول إتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



