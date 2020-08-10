بني سويف تستعد لانتخابات الشيوخ بـ"بوابات تعقيم ومظلات وكراسي متحركة" (صور)

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تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف مساء اليوم الاثنين عددًا من المراكز واللجان الانتخابية بمراكز: الفشن وببا واهناسيا للإطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.



وتابع نائب المحافظ توافر الإجراءات الاحترازية واالتدابير الوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة وتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة استعدادات الوحدات المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري حيث يتم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقار الاقتراع.



وكانت المحافظة أتمت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ لاستقبال مليون و875 ألف مواطنًا "ممن يحق لهم التصويت" موزعين على481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية منتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



كما تفقد المحافظ منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تم تشكيلها لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء الأربعاء القادمين بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ واللواء هشام شادي السكرتير العام والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.



وتابع المحافظ سير العمل وتجهيزات غرفة عمليات الديوان العام والتأكد من التواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية الموجودة بكل مركز ومدينة لمتابعة سير العملية الإنتخابية ومدى الإقبال على اللجان وتلقي بلاغات المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والعمل على حلها وغيرها من المعلومات والبيانات المطلوبة خلال عملية الإقتراع.



وأشار المحافظ إلى توجيهاته، خلال تفقده اليوم لعدد من المراكز واللجان الانتخابية، بضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان لاستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت أولًا بأول.

