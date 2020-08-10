عاجل.. أول فيديو من جنازة مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:26 م
مصطفى حناوي
مصطفى حناوي
مي مرسي
شيعت جنازة اليوتيوبر مصطفى حفناوي منذ قليل بمحافظة القاهرة بحضور أفراد عائلته وأصدقائه.

و توفى اليوتيوبر مصطفى حفناوي اليوم عقب تعرضه لجلطة إثر تشخيص خاطئ من أحد المستشفيات مما أدى إلى سوء حالته الصحية.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي نعى وفاته عدد كبير من الفنانين وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي لحزن كبير بسبب فقدانهم مصطفى حفناوي.

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